Didim'de doktora saldırı - Haberler
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Didim'de doktora saldırı

Didim'de doktora saldırı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Didim Devlet Hastanesi'nde görevli Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç görev yaptığı sırada kolluk kuvvetleri gözetiminde getirilen şahıs tarafından saldırıya uğradı.

DİDİM, AYDIN (İHA) - Didim Devlet Hastanesi'nde görevli Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç görev yaptığı sırada kolluk kuvvetleri gözetiminde getirilen şahıs tarafından saldırıya uğradı. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz doktora yapılan saldırıyı kınayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan ve İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'ün adını taşıyan paylaşımda, "18 Aralık 2021 tarihinde saat 00.10 civarında Didim Devlet Hastanemiz Acil servisine kolluk kuvvetleri gözetiminde getirilen şahıs tarafından, Acil Servis Hekimimiz Dr. Doğancan Kılıç saldırıya uğramıştır. Adli ve idari olarak gerekli soruşturmalar başlatılmıştır. Sürecin takibi her yönüyle bizzat müdürlüğümüzce yapılacaktır. Hekimimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yapılan bu menfur saldırıyı kınıyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Didim'de doktora saldırı

Didim'de doktora saldırı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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