Didim'de doktora kafa atan saldırgan tutuklandı - Haberler
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Didim'de doktora kafa atan saldırgan tutuklandı

Didim'de doktora kafa atan saldırgan tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde görevli Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç'a kafa atarak saldıran T.D. sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

DİDİM, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde görevli Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç'a kafa atarak saldıran T.D. sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Didim'de görev yapan Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç, polis nezaretinde rapor için Didim Devlet Hastanesi'ne getirilen T.D.'nin saldırısına uğradı. Ani kafa darbesi ile yaralanan doktor Kılıç'ın kaşı açılarak yaralandı. T.D. emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Ortaya çıkan kamera görüntüleri ve yeni deliller üzerine şüpheli T.D. yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırgan T.D. adliyeye sevk edildi. Saldırgan T.D. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AYDIN

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