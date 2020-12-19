Didim'de dezenfekte çalışmaları sürüyor
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Didim'de dezenfekte çalışmaları sürüyor

19.12.2020 10:18 | Son Güncelleme: 19.12.2020 10:22
Didim'de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Dünyada ve Türkiye'de yeniden artış gösteren Korona virüs vakalarına karşı Didim Belediyesi ekipleri tedbiri elden bırakmıyor.

Dünyada ve Türkiye'de yeniden artış gösteren Korona virüs vakalarına karşı Didim Belediyesi ekipleri tedbiri elden bırakmıyor.

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, halkın sağlığını korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların işlemlerini sağlıklı alanlarda yapabilmeleri için Didim Adalet Sarayı'nda ve ilçede bulunan diğer kamu kurumlarında dezenfekte ve temizlik işlemleri gerçekleştiren belediye ekipleri Korona virüs ile mücadelesine devam ediyor. - AYDIN

Didim'de dezenfekte çalışmaları sürüyor
Didim'de dezenfekte çalışmaları sürüyor
Didim'de dezenfekte çalışmaları sürüyor
Didim'de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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