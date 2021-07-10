Didim'de denize giren kişi boğuldu
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Didim'de denize giren kişi boğuldu

Didim'de denize giren kişi boğuldu
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Didim ilçesinde denize giren bir kişi boğuldu.

Aydın'ın Didim ilçesinde denize giren bir kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Altınkum Sahili'nde denizde bir kişinin çırpındığı gören vatandaşlar adamı kıyıya çıkardı.

Adının Ali Balaban (67) olduğu öğrenilen kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince götürüldüğü Didim Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Balaban'ın yurt dışından tatil için ilçeye geldiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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