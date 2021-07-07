Didim'de denize giren kadın boğuldu
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Didim'de denize giren kadın boğuldu

Didim'de denize giren kadın boğuldu
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Didim ilçesinde denize giren kadın boğuldu.

Aydın'ın Didim ilçesinde denize giren kadın boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Mavişehir Mahallesinde denizde bir kadının çırpındığını gören vatandaşlar kadını kıyıya çıkardı.

İhbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ölen kişinin kimliğinin tespiti için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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