Didim'de denizde kadın cesedi bulundu
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Didim'de denizde kadın cesedi bulundu

Didim'de denizde kadın cesedi bulundu
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

AYDIN'da denizde kadın cesedi bulundu, polis kimliğini araştırıyor.

AYDIN'da denizde kadın cesedi bulundu, polis kimliğini araştırıyor.

Didim ilçesinde, saat 14.00 sıralarında Mavişehir Tarhan Sitesi'nin sahil kısmında gezinenler, denizde bir kadının hareketsiz halde durduğunu fark edip, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, sahile çıkarılan kadının yaşamını yitirdiğini bildirdi. Suda boğularak hayatını kaybettiği belirlenen kadının kimliğinin tespiti için parmak izi alındı. Kadının cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, otopsi için Didim Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Polis, cesedin kimliğinin tespiti için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

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