Didim'de denizde boğulan kadının kimliği belli oldu
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Didim'de denizde boğulan kadının kimliği belli oldu

Didim'de denizde boğulan kadının kimliği belli oldu
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Didim ilçesinde, denize giren ve cansız bedeni bulunan kadının kimliği belli oldu.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, denize giren ve cansız bedeni bulunan kadının kimliği belli oldu. Kızı tarafından tespit edilen kadının Şehnaz Toksöz (77) olduğu öğrenildi.

Didim ilçesinde, geçen gün saat 14.00 sıralarında Mavişehir Tarhan Sitesi'nin sahil kısmında gezinenler, denizde bir kadının hareketsiz halde durduğunu fark edip, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, sahile çıkarılan kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Boğularak hayatını kaybettiği belirlenen kadının kimliğinin tespiti için parmak izi alındı. Kadının cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, otopsi için Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kadının kimliğinin tespit çalışmaları sürerken, kızının İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek fotoğraf üzerinden annesi olduğunu teşhis etmesi üzerine boğularak ölen kişinin Denizli nüfusuna kayıtlı Şehnaz Toksöz olduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcılığının bilgisiyle cenazenin aileye teslim edildiği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

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