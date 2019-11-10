Didim'de deniz keyfi sürüyor

Didim'de deniz keyfi sürüyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Didim'de, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde olunca bazı vatandaşlar denize girdi.

10.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:14
Didim'de deniz keyfi sürüyor

'nin önemli turizm merkezlerinden 'de, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde olunca bazı vatandaşlar denize girdi.

Hava sıcaklığının 26 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece olarak ölçüldüğü ilçede, güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar pazar gününü dışarıda geçirdi.

Bazı vatandaşlar da denize girerek güneşin keyfini çıkardı.

Kaynak: AA
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