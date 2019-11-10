Didim'de deniz keyfi sürüyor
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Didim'de, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde olunca bazı vatandaşlar denize girdi.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Didim'de, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde olunca bazı vatandaşlar denize girdi.
Hava sıcaklığının 26 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece olarak ölçüldüğü ilçede, güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar pazar gününü dışarıda geçirdi.
Bazı vatandaşlar da denize girerek güneşin keyfini çıkardı.