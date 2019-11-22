Didim'de çok sayıda suçtan aranan zanlı 16 yıl cezaya çarptırıldı

22.11.2019 17:42 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:47

Aydın'ın Didim ilçesinde emniyet güçleri bir çok suçtan aranması olan şahıs kıskıvrak yakaladı.



Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda "Nitelikli olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme, iki ayrı Bilişim Sistemlerinin Kullanılması suretiyle Hırsızlık, iki ayrı Güveni Kötüye Kullanma, iki ayrı Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıca Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçlarından aranması olan M.Ö. adlı şahsı yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından Adliyeye sev edilen zanlı mahkeme tarafından 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Zanlı tutuklanarak Söke Cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA