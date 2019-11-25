Didim'de çocuk parkında ceset bulundu
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Didim'de çocuk parkında ceset bulundu

Aydının Didim ilçesinde çocuk parkında salıncaklara asılmış vaziyette bir ceset bulundu.

25.11.2019 09:33 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:38
Didim'de çocuk parkında ceset bulundu

Aydının ilçesinde çocuk parkında salıncaklara asılmış vaziyette bir ceset bulundu. tarafından yapılan incelemede cesedin ilçede yaşayan 55 yaşındaki S.B. isimli şahsa ait olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Olay; Çamlık Mahallesi Aytepe mevkinde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Parkın yanından geçen iki şahıs çocuk parkındaki salıncakların olduğu kısımda asılı vaziyette bir şahıs gördü. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından ceset otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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