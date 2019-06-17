Didim'de cinayet zanlısı tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

İddiaya göre, 14 Haziran'da Altınkum Mahallesi'nde alacak meselesinden dolayı tartıştığı büfe işletmecisi Emanet Y'yi (48) pompalı tüfekle ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Kemal B'nin (75) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA