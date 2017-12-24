Didim'de CHP'li Kadınlar Başkanını Seçti

CHP Didim İlçe Kadın Kolları başkanlık seçimi yoğun katılımla yapıldı. İki adayın yarıştığı seçimlerde mevcut İlçe Kadın Kolları Başkanı Figen Çakmakgil yeniden başkan seçildi.



Didim Ticaret Odası Kültür Merkezinde yapılan kongreye CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, CHP'li bazı belediye meclis üyeleri, ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından divan seçimi yapıldı. Kongrenin divan başkanlığına İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir yaptı. Kongrenin açılışında partililere seslenen CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, yeni seçilecek ilçe kadın kollarıyla birlikte CHP'yi iyi noktalara taşıyacaklarını inandığını belirterek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.



CHP Didim İlçe Kadın Kolları Başkanı Figen Çakmakgil göreve geldiği günden bu yana CHP'nin her türlü etkinliğine aktif olarak görev yapmalarının yanı sıra ülke gündemine yönelik olarak basın açıklaması, imza kampanyası ve ev ziyaretleri olmak üzere bir çok etkinlik yaptıklarını ifade etti.



CHP Didim İlçe Kadın Kolları Başkan adayı Menşure Vardar ise yıllardır parti içerisinde verilen her görevi yapmaya çalıştığını belirterek, partiyi daha iyi noktalara taşımak için aday olduğunu dile getirdi.



Konuşmaların ardından seçime geçildi. Kongrede 415 kişi oy kullanırken, 2 oy boş, 4 oy geçersiz sayıldı. Menşure Vardar 177 oy alırken mevcut Başkan Figen Çakmakgil 232 oy alarak yeniden Kadın Kolları başkanı seçildi. Çakmakgil'in yönetin kurulunda şu isimler yer aldı; Serap Arıoğul, Çiğdem Berk, Sultan bulut, Sinem Çekiç, Vicdan İnanç, Hatice Kılınç, Arzu Kurt ve Necla Öztürk. - AYDIN