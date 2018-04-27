Didim'de Cami Açılışı

Didim ilçesinde yapımı tamamlanan Hayırseverler Camisi'nin açılışı yapıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan caminin açılışına Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de katıldı.

Burada konuşan Köşger, "Didim'de 22'nci camiyi açıyoruz. 3 camimiz de inşa halinde. Bu milletin hamurunun imanla, İslamla yoğrulduğunun en büyük göstergesi bu. Bu yüzden de en ufak bir şüphemiz yok. Bu minarelerden ezanlar dinmeyecek, bu gönderden bu bayrak inmeyecek." dedi.

Açılışa, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, İlçe Garnizon Komutanı Albay Çetin Gülseven, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürkan Kabakçı ve vatandaşlar katıldı.