Didim'de çalıntı motorla gasp yapan şüpheli tutuklandı
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Didim'de çalıntı motorla gasp yapan şüpheli tutuklandı

Didim'de çalıntı motorla gasp yapan şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesinde çalıntı motorla bir kadına gasp yaparak kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde çalıntı motorla bir kadına gasp yaparak kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı. Adliyeye çıkartılan şüpheli tutuklandı.

Olay: Hisar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hisar mahallesindeki evine gece geç saatlerde yürüyerek giden B.S adlı kadının yanına yardım bahanesiyle yaklaşan şüpheli K.D kadına motorla evine bırakabileceğini söyledi. Şüphelinin yardım teklifini kabul eden B.S motora bindi. Şüpheli K.D kadının evi yerine başka yere gitmeye kalkınca mağdur kadın şüpheliye karşı koydu. Şüpheli K.D zorla kadının telefonunu ve altın kolyesini alarak ortadan kayboldu.

Olay sonrası mağdur kadının durumu emniyet güçlerine bildirdi. Didim İlçe Emniyet güçleri yaptıkları çalışmada şüpheli K.D'nin motosikletle Akbük istikametine gittiğini tespit etti. Yapılan çalışmada şüpheli motosikletiyle birlikte yakalandı. Yapılan sorgulamada ise şüphelinin kullandığı motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Göz altına alınan K.D ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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