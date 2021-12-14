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Didim'de çalınan bisikletler bulundu

Didim'de çalınan bisikletler bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesinde iki adet bisiklet hırsızı çalarak ortadan kaybolan hırsız emniyet güçlerince yakalandı, çalınan bisikletler sahiplerine teslim edildi.

DİDİM, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde iki adet bisiklet hırsızı çalarak ortadan kaybolan hırsız emniyet güçlerince yakalandı, çalınan bisikletler sahiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Didim'de 5 gün önce Çamlık Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesinde bulunan iki adet bisiklet çalındı. Bisiklet sahiplerinin şikayetçi olmasının ardından Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada bisiklet hırsızının O.B olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmada O.B ve çalınan iki bisikleti ele geçirdi. Bisikletler sahiplerine teslim edilirken sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AYDIN

Didim'de çalınan bisikletler bulundu

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