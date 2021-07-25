Didim'de bir kişi inşaatta ölü bulundu
Aydın'ın Didim ilçesinde 51 yaşındaki bir adam, inşaatta ölü bulundu.
Aydın'ın Didim ilçesinde 51 yaşındaki bir adam, inşaatta ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Akbük Mahallesinde bir inşaatta yerde hareketsiz birinin yattığını gören mahalleli, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sait Öksüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Vücudunda darp ya da kesici bir iz bulunmayan Öksüz'ün cenazesi Didim Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun