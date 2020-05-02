Didim'de bir kişi eski patronunu silahla yaraladı
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Didim'de bir kişi eski patronunu silahla yaraladı

Didim'de bir kişi eski patronunu silahla yaraladı
02.05.2020 09:06 | Son Güncelleme: 02.05.2020 09:06

Didim'de eski patronunu yaralayan kişi, gözaltına alındı.

Didim'de eski patronunu yaralayan kişi, gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 1995 Sokak'ta eski çalıştığı mobilya imalathanesine giden H.K. (23), eski patronu A.M'yi (35) iş yerinin önünde tabancayla yaraladı.

Ambulansla Didim Devlet Hastanesine oradan da Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen A.M'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan H.K'nin peşine düşen ekipler, zanlıyı 75. Yıl Sanayi Sitesinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin sabıkasının olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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