Didim'de bir kişi eski patronunu silahla yaraladı

Didim'de eski patronunu yaralayan kişi, gözaltına alındı.

Didim'de eski patronunu yaralayan kişi, gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 1995 Sokak'ta eski çalıştığı mobilya imalathanesine giden H.K. (23), eski patronu A.M'yi (35) iş yerinin önünde tabancayla yaraladı.

Ambulansla Didim Devlet Hastanesine oradan da Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen A.M'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan H.K'nin peşine düşen ekipler, zanlıyı 75. Yıl Sanayi Sitesinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin sabıkasının olduğu bildirildi.

Kaynak: AA