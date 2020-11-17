Didim'de Başkan yardımcısı Şener, Kovid-19'a yakalandı
17.11.2020 14:54 | Son Güncelleme: 17.11.2020 14:59
Didim belediye başkan yardımcısı Zeynel Şener'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Didim belediye başkan yardımcısı Zeynel Şener'in Kovid-19 testi pozitif çıktı. Şener'in tedavisine başlandığı öğrenildi.
2014 yerel seçimlerinde Millet ittifakından Belediye meclis üyesi seçilen ve ardından Belediye başkan yardımcılığı görevine getirilen Didim belediye başkan yardımcısı Zeynel Şener'in Kovid -19 testi pozitif çıktı. Şener'in Akbük Mahallesi'ndeki evinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı