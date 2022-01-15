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Didim'de badminton turnuvası start aldı

Didim'de badminton turnuvası start aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen badminton turnuvası, yapılan karşılaşmalar ile start aldı.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen badminton turnuvası, yapılan karşılaşmalar ile start aldı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde sporun tabana yayılması amacıyla düzenlenen okullar arası turnuvalar hız kesmiyor. Bu kapsamda Didim ilçesinde gerçekleştirilen Okullar Arası Gençler Kız ve Erkek Badminton turnuvası başladı. Didim Spor Salonu'nda düzenlenen turnuva ise 3 gün sürecek.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hedefimiz sporu tabana yaymak. 3 gün boyunca badminton heyecanının yaşanacağı Okullar Arası Gençler Kız/Erkek Badminton grup müsabakaları yapılan karşılaşmalarla start aldı" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Didim'de badminton turnuvası start aldı

Didim'de badminton turnuvası start aldı

Didim'de badminton turnuvası start aldı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen badminton turnuvası, yapılan karşılaşmalar ile start aldı.

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