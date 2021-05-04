Didim'de azılı hırsızlar yakayı ele verdi
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Didim'de azılı hırsızlar yakayı ele verdi

Didim'de azılı hırsızlar yakayı ele verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan H.K. ile çok sayıda hırsızlık olayına karışıp aranan M.Ö. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan H.K. ile çok sayıda hırsızlık olayına karışıp aranan M.Ö. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü hırsızlıkla mücadele ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, hakkında Ege Bölgesi'nde çok sayıda il ve ilçeden hırsızlık suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan H.K. ile çok sayıda evden hırsızlık olaylarına karışan M.Ö. asayiş ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan M.Ö. ile 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan 2021 yılı içerisinde bugüne kadar ilçede çeşitli suçlardan aranan 180 şahıs yakalanarak yapılan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce 45 şahıs da tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Didim'de azılı hırsızlar yakayı ele verdi
Didim'de azılı hırsızlar yakayı ele verdi
Didim'de azılı hırsızlar yakayı ele verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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