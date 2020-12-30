Didim'de asgari ücret 3 bin 100 TL oldu
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Didim'de asgari ücret 3 bin 100 TL oldu

30.12.2020 09:40 | Son Güncelleme: 30.12.2020 09:45
Didim'de asgari ücret 3 bin 100 TL oldu

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, belediye personeline ödenecek en düşük ücretin 3 bin 100 TL olacağını duyurdu.

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, belediye personeline ödenecek en düşük ücretin 3 bin 100 TL olacağını duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Asgari ücret ile geçimini sağlayan vatandaşlarımız için asgari ücret; vergisiz net 3 bin 100 TL olmalıdır" şeklindeki açıklamasının ardından Didim Belediyesi'nde de asgari ücreti 3 bin 100 TL olacağı duyuruldu.

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay'ın sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, 2021 yılı itibariyle kentimiz için gece gündüz çalışan mesai arkadaşlarımızın aldığı en düşük ücret 3 bin 100 Türk Lirası olacaktır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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