Didim'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü
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Didim'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Didim ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında hasar oluştu.

12.12.2019 21:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 21:34
Didim'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü

ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, üzerindeki bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dairedekiler alevleri fark edip dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA
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