Didim'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü

12.12.2019 21:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 21:34

Didim ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dairedekiler alevleri fark edip dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA