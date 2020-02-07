Didim'de alt yapı çalışmaları sürüyor
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Didim'de alt yapı çalışmaları sürüyor

Yılın her mevsimi Aydın genelinde çalışmalarına devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri Didim'de bir çalışmayı daha bitirdi.

07.02.2020 12:29 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:29
Didim'de alt yapı çalışmaları sürüyor

Yılın her mevsimi genelinde çalışmalarına devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü () ekipleri 'de bir çalışmayı daha bitirdi.


Altınkum Mahallesi oteller bölgesinde bir süredir devam eden atık su terfi merkezi ilave basınç hattı yapımı tamamlandı ve vatandaşların kullanımına açıldı. Polietilen uzun ömürlü boruyla yapılan çalışmayla bölgedeki kanalizasyon hattının rahatlaması sağlandı.


Aydın'ın her ilçesinde olduğu gibi Didim'de de çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çalışmanın Didim'e hayırlı olmasını diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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