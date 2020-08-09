Didim'de Ağustos yağmuru etkili oldu Ege bölgesi için yapılan yağış uyarısının ardında Didim'de beklenen yağışlar akşam saatlerinde etkili oldu.

Ege bölgesi için yapılan yağış uyarısının ardında Didim'de beklenen yağışlar akşam saatlerinde etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ege Bölgesi için yaptığı yağış uyarısının ardından Aydın'ın turistik ilçesi Didim'de Ağustos ayında yaz yağmuru etkili oldu. İlçede gündüz hava sıcaklığı 30 derecenin üzerinde seyrederken, akşam saatlerinde Didim'de yağış etkili olmaya başladı. Yağmura hazırlıksız yakalandılar ıslanmaktan kurtulamazken sokaklarda ve caddelerde su birikintileri oluştu. - AYDIN Kaynak: İHA