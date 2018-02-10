Didim'de Afrin Şehitleri İçin Lokma Hayrı

Aydın'ın Didim ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler için lokma hayrı yapıldı.

Didim Merkez Cami önünde CHP Didim İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen lokma hayrına CHP Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Yavuz, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak CHP Didim İlçe Gençlik Kolları Başkanı Atakan Erdoğan, CHP Didim İlçe Kadın Kolları Başkanı Figen Çakmakgil, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Yavuz, "Ülkemizin sınırları içerisine sızın teröristleri bertaraf eden, o bölgede ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için mücadele eden Mehmetçiklerimizin yanındayız. Devletimizin başlattığı eylemi doğru buluyoruz ve destekliyoruz. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Afrin'deki kahraman askerlerimizin hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Dileğimiz orada mücadele eden Mehmetçiğimizin burnu kanamadan görevlerini tamamlayıp geri dönmeleridir" dedi.

Düzenlenen lokma hayratında 2 bin kişilik lokma hazırlandığı ve vatandaşlara dağıtıldığı belirtildi. - AYDIN