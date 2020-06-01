Didim'de aç kalan domuz sürüleri yerleşim yerlerine indi AYDIN'ın Didim ilçesinde, ormanlık alanda yiyecek bulamayan domuz sürüsü yerleşim yerlerine indi.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, ormanlık alanda yiyecek bulamayan domuz sürüsü yerleşim yerlerine indi. Bahçelerde ve çöp bidonlarında yiyecek arayan domuz sürüsü, mahallede panik yarattı.

Didim ilçesinin Akbük Mahallesi'nde ormanlık alanda yiyecek bulamayan domuz sürüsü, yerleşim yerine inerek 1001 Cadde'de yer alan sitelerin çevresinde dolaşıp evlerin bahçelerinde ve çöp bidonlarında yiyecek aradı. Köpeklerin sürekli havlaması üzerine evlerinden çıkan vatandaşlar, bahçelerine kadar gelen domuzları gördüklerinde şaşkınlığa uğradı.Mahallede bir süre panik yaratan yaban domuzu sürüleri, yerleşim yerlerinden hızla ayrılarak ormanlık alanda gözden kayboldu.

Kaynak: DHA