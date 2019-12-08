Didim'de 92 düzensiz göçmen yakalandı

08.12.2019 22:30 | Son Güncelleme: 08.12.2019 22:35

Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında iki ayrı operasyonda toplam 92 düzensiz göçmen yakalandı. Lastik botlardaki 92 kaçak göçmen işlemleri yapılmak üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Edinilen bilgiye göre, 7 Aralık 2019 tarihinde saat 02.15 ve 04.45'de, Aydın ili Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen hareketli 2 ayrı lastik botu, durduran ekipler içerisindeki 47 Suriye, 26 Filistin, 13 Afganistan, 3 Somali, 2 Irak ve 1 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 92 düzensiz göçmen (46 erkek, 17 kadın, 29 çocuk) yakalandı. Lastik botlardaki 92 kaçak göçmen işlemleri yapılmak üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA