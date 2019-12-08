Didim'de 92 düzensiz göçmen yakalandı
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Didim'de 92 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında iki ayrı operasyonda toplam 92 düzensiz göçmen yakalandı.

08.12.2019 22:30 | Son Güncelleme: 08.12.2019 22:35
Didim'de 92 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında iki ayrı operasyonda toplam 92 düzensiz göçmen yakalandı. Lastik botlardaki 92 kaçak göçmen işlemleri yapılmak üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, 7 Aralık 2019 tarihinde saat 02.15 ve 04.45'de, Aydın ili Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen hareketli 2 ayrı lastik botu, durduran ekipler içerisindeki 47 Suriye, 26 Filistin, 13 Afganistan, 3 Somali, 2 Irak ve 1 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 92 düzensiz göçmen (46 erkek, 17 kadın, 29 çocuk) yakalandı. Lastik botlardaki 92 kaçak göçmen işlemleri yapılmak üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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