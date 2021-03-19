Didim'de 80 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
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Didim'de 80 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

19.03.2021 17:21 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:28
Didim'de 80 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 80 gram toz sentetik kannobinoid ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 80 gram toz sentetik kannobinoid ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında, K.Y. isimli şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda, 31.10 gram esrar maddesi, 80.72 gram toz sentetik kannobinoid(toz bonzai), uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 1195 TL para ele geçirildi. Şüpheli K.Y. Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu'ndan gözaltına alınarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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