Didim'de 8 Mart'ta indirim yapan esnaflara çekilişle hediye verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Didim'de 8 Mart'ta indirim yapan esnaflara çekilişle hediye verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Didim'de 8 Mart'ta indirim yapan esnaflara çekilişle hediye verildi

Aydın Didim'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen kampanyaya katılan esnaflara yönelik hediye çekilişi yapıldı.

Aydın Didim'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen kampanyaya katılan esnaflara yönelik hediye çekilişi yapıldı. Bağışlanan 25 hediye çekilişle verildi.

8 Mart Dünya Emekçi kadınlar günü dolayısıyla 6 ila 8 Mart tarihlerini kapsayan 3 günlük indirim etkinliği düzenlemişti. Kampanya kapsamında esnaflarca odaya bağışlanan hediyeler için çekiliş düzenlendi. Didim belediye düğün salonunda gerçekleştirilen etkinliğe üyeler ile kampanya hediyelerle destek veren esnaflar katıldı. Çekiliş sonrasında hatıra fotoğrafı çektirildi. - AYDIN

Didim'de 8 Mart'ta indirim yapan esnaflara çekilişle hediye verildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kadınlar Günü, Aydın, Didim, Mart, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title