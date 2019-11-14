Didim'de 8 ayrı suçtan aranan zanlı tutuklandı

14.11.2019 10:12 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:17

Aydın'ın Didim ilçesinde, kasten yaralama olayının firarisi ve 8 ayrı suçtan aranan zanlı polisin takibi sonucu yakalandı.



Edinilen bilgiye göre; Didim'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde ilçe merkezinde 8 ayrı suçtan aranması bulunan ve kasten yaralama olayının firarisi olarak ta aranan M.K adlı şahsı kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA