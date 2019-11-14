Didim'de 8 ayrı suçtan aranan zanlı tutuklandı
Haberler » 3. Sayfa » Didim'de 8 ayrı suçtan aranan zanlı tutuklandı - Haber

Didim'de 8 ayrı suçtan aranan zanlı tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, kasten yaralama olayının firarisi ve 8 ayrı suçtan aranan zanlı polisin takibi sonucu yakalandı.

14.11.2019 10:12 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:17
Didim'de 8 ayrı suçtan aranan zanlı tutuklandı

'ın ilçesinde, kasten yaralama olayının firarisi ve 8 ayrı suçtan aranan zanlı polisin takibi sonucu yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Didim'de İlçe ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde ilçe merkezinde 8 ayrı suçtan aranması bulunan ve kasten yaralama olayının firarisi olarak ta aranan M.K adlı şahsı kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.