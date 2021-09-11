Didim'de 77 suç kaydı bulunan hırsız tutuklandı - Haberler
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Didim'de 77 suç kaydı bulunan hırsız tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Didim'de 77 suç kaydı bulunan hırsız tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde bir işyerinden cep telefonu ve tablet çalan ve hakkında 77 ayrı suç kaydı bulunan yakalanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir işyerinden cep telefonu ve tablet çalan ve hakkında 77 ayrı suç kaydı bulunan yakalanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çamlık Mahallesi 403 sokaktaki bir eve giren hırsız evde bulunan bir adet tablet ve cep telefonunu alarak ortadan kayboldu. Ev sahibinin konuyu emniyet güçlerine bildirmesinin ardından polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Emniyet yaptığı çalışmada olayı gerçekleştiren şüphelinin 77 ayrı suç ayrı kaydı bulunan O.A olduğunu tespit etti. Emniyet güçleri yaptıkları çalışmada O.A'yı yakalayarak göz altına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen O.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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