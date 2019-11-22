Didim'de 6 ayrı suçtan mahkemeye çıkarılan zanlı 22 yıl hapis cezası aldı
Aydının Didim ilçesinde bir çok suçtan aranması olan şahıs mahkeme tarafından 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Aydının Didim ilçesinde bir çok suçtan aranması olan şahıs mahkeme tarafından 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "Çocuğun Cinsel İstismarı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, tehdit ve iftira" olmak üzere işyerinden geceleyin silahla yağma" olmak üzere toplam 6 suçtan aranması olan E.Ç. adlı zanlıyı yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zanlı tutuklanarak Söke Cezaevine gönderildi. - AYDIN