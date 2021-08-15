DİDİM'DE MAKİLİK ALANDAKİ YANGIN 5 DÖNÜM ALANI KÜLE ÇEVİRDİ

AYDIN'ın Didim ilçesinde, gece çıkan yangında, 5 dönüm makilik alan küle döndü.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, gece çıkan yangında, 5 dönüm makilik alan küle döndü. Alevler, itfaiye ve orman ekipleri, polis TOMA'sı ve vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Akbük mahallesi yakınlarında makilik alanda, bugün saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Tutuşan kuru otlar, rüzgarın da etkisiyle alevlerin kısa sürede yayılmasına neden oldu. Çevredekiler alevlere ilk müdahaleyi yaparken, bir yandan ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye

3 itfaiye aracı, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 5 arazöz ile Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile Didim Belediyesi'ne ait iş makineleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Alevler, 2 saatlik bir çalışma sonucu söndürülürken, 5 dönüm makilik alan küle döndü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı