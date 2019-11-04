Didim'de 46 kaçak göçmen yakalandı

04.11.2019 10:24

AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 46 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, cumartesi günü saat 21.11'de gelen ihbarla Tekağaç Burnu açıklarında lastik botla bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığını tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik ekibince durdurulan lastik bottaki 35'i Suriye, 7'si Filistin ve 4'ü Yemen uyruklu olmak üzere 46 göçmen yakalandı. 18'i erkek, 10'u kadın ve 18'i çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA