Didim'de 40 metrelik kaçak kazı yapanlar yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı. Kaçak kazı yapanların 300 metre uzunluğundan 40 metre derinliğinde define aradıkları öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Efeler Mahallesi Mesut Tatil Sitesi civarında hazine arazisi içerisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarıyla çalışma başlattı. Olay yerine giden ekipleri bahse konu yerde 300 metre uzunluğunda yaklaşık 40 metre derinliğinde yerin kazıldığını tespit etti. Olayla ilgili olarak paletli kepçe ile kazı yapan İ.T.K. ile olayla bağlantılı olduğu tespit edilen B.C.Ö. ve R.E. isimli şahıslar yakalandı. Olayda kullanılan paletli kepçeye el konulurken, şahıslar hakkında 2863 SKM suçundan yasal işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA