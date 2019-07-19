Didim'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, Tekağaç Burnu açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Tekağaç Burnu açıklarında bir lastik botu durdurdu.

Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 22 Suriye ve 17 Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmeni güvenli bölgeye çıkardı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA