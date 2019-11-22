Didim'de 34 düzensiz göçmen yakalandı
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Didim'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında iki ayrı operasyonda 55 düzensiz göçmen yakalandı.

22.11.2019 00:12 | Son Güncelleme: 22.11.2019 00:17
Didim'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında iki ayrı operasyonda 55 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, 21 Kasım 2019 tarihinde saat 02.25 ve 07.25'te, Aydın ili Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen hareketli 2 ayrı lastik botu, durduran ekipler içerisindeki 33 Somali, 19 Suriye ve 3 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 55 düzensiz göçmen (22 erkek, 17 kadın, 16 çocuk) yakalandı.Lastik botlardaki 55 kaçak göçmen güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldıktan sonra, işlemleri yapılmak üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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