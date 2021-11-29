Didim'de 339 litre sahte içki ele geçirildi

DİDİM, AYDIN (AA) - Didim ilçesinde, bir evde 339 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Altınkum Mahallesi'ndeki bir ikamete baskın yaptı.

Operasyonda, M.S. isimli kişi gözaltına alındı.

Adresteki aramada ise 339 litre sahte içki ele geçirildi.

Şüpheli, ifade işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA / Ferdi Uzun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet