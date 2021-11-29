Didim'de 339 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Didim'de 339 litre sahte içki ele geçirildi

AA / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel
Didim'de 339 litre sahte içki ele geçirildi

Didim ilçesinde, bir evde 339 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

DİDİM, AYDIN (AA) - Didim ilçesinde, bir evde 339 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Altınkum Mahallesi'ndeki bir ikamete baskın yaptı.

Operasyonda, M.S. isimli kişi gözaltına alındı.

Adresteki aramada ise 339 litre sahte içki ele geçirildi.

Şüpheli, ifade işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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