Didim'de 25 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Didim'de 25 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Didim'de 25 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde bir iş yerine gerçekleştirilen operasyonda 25 kilogram açık nargile tütünü ve 7 bin 600 adet içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi
Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi

Aydın'ın Didim ilçesinde bir iş yerine gerçekleştirilen operasyonda 25 kilogram açık nargile tütünü ve 7 bin 600 adet içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri aldıkları bir ihbarı değerlendirdi. Çamlık Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinde Didim ilçe Tarım, Gıda ve Tarımcılık Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Müdürlüğü personeliyle yapılan denetimlerde, 7 bin 600 adet içi tütünle doldurulmuş makaron ve 25 kilogram bandrolsüz açık nargile tütünü ele geçirildi. İşyeri sahibi C.T. isimli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı. - AYDIN

Didim'de 25 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali İhsan Su Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Merve Dizdar Aleyna Tilki Jason Statham
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Cenk Tosun Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Roma Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Didim'de 25 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 11:40:52. #1.15#
title