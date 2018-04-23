Didim'de 23 Nisan Kutlamaları

TBMM'nin açılışının 98. yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Aydın'ın Didim ilçesinde törenlerle kutlandı.

23 Nisan kutlamaları Didim'de çelenk koyma töreniyle başladı. Çelenk koyma töreninin ardından kutlamalar uzun bir aradan sonra ilk kez Didim Atatürk stadına yapıldı.

Cumhuriyet Kent Meydanında yapılan törene Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, kamu kurumlarının temsilcileri, Siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, Oda ve Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Tören kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir Atatürk anıtına çelenk koydu, ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir gerçekleştirdi. Akdemir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM açılışının 98. yıldönümünü kutlayarak; "Dünyada çocuklar bayram armağan eden tek lider Ulu Önder Atatürk; Dünya çocuklarıyla kutlanan bu bayram gönüllerdeki sevgi kardeşlik duygularıyla dünyanın temelini oluşturacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu; halk oyunları gösterileri ile hazırlanan danslı gösteriler beğeniye sunuldu. Kutlamalar kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resim şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ilçe protokolünde ödülleri verildi. - AYDIN