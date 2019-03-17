Didim'de 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu mevkisinde hareket halindeki lastik botu durdurdu.
Ekipler, lastik bottaki aralarında çocukların da bulunduğu 5'i Irak, 17'si Filistin uyruklu toplam 22 düzensiz göçmeni yakaladı.
Kıyıya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA