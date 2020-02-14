Didim'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
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Didim'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen lastik botta 21 düzensiz göçmen yakalandı.

14.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:24
Didim'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

(İHA) – 'ın ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen lastik botta 21 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Grup Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik botu tarafından Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında yapılan denetimler sırasında şüpheli bir lastik bot tespit edildi. Durdurulan lastik bot içerisinde ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye teşebbüs eden 1'i Suriye ve 20'si Filistin uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. 17 erkek, 1 kadın, 2 erkek ve 1 kız çocuk işlemleri için limana getirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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