Didim'de 20 Dekar Makilik Alan Yandı

AYDIN'ın Didim İlçesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan ve yaklaşık 20 dekarlık makilik alanın zarar gördüğü yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Çevre sakinleri yangın öncesi bir patlama sesi duyduklarını ve ardından bölgeden iki kişinin koşarak uzaklaştıklarını öne sürdüler.



Yangın, saat 20.00 sıralarında Mavişehir Mahallesi Siteler Mevkii'deki makilik alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Tatile gelen yazlıkçılar da kovalarla yangın söndürme çalışmalarına destek oldu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yaklaşık 20 dekarlık makilik alan zarar gördü.



PATLAMA SESİ İDDİASI



Yangını korkulu gözlerle izleyen çevre sakinleri, aniden bir patlama sesi duyduklarını ardından da alevlerin başladığını söyledi. Ayrıca patlamanın ardından sesinin geldiği tarafa bakan çevredekiler, iki kişinin olay yerinden uzaklaştığını gördüklerini söyledi.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüryor.



- Aydın