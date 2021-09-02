Didim'de 20 adet kaçak telefon ele geçirildi
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Didim'de 20 adet kaçak telefon ele geçirildi

Didim'de 20 adet kaçak telefon ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan operasyonda 20 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan operasyonda 20 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğümüz Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğince yapılan çalışmalarda, Çamlık Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 20 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, C.D. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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