Didim'de 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
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Didim'de 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

21.02.2020 09:22 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:22
Didim'de 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

'ın ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Göçmen Kaçakçılığı olaylarıyla ilgili başlattıkları çalışmada 3 şüpheliyi göz altına aldı. Göz altına alınan şüpheliler A.D., E.D. ve N.B.Ş emniyetteki sorgularının ardından Adliyeye sevk edildi. Mahkemece şüphelilerden A.D. adli kontrol ile serbest bırakılırken, E.D. ve N.B.Ş. adlı şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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