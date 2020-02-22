Didim'de 154 litre sahte alkol ele geçirildi

22.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:50

Aydın'ın Didim ilçesinde 154 litre sahte alkolün ele geçirildiği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sahte alkol üretimi yapıldığı ihbarı üzerine bir barakaya operasyon yaptı.

Operasyonda A.T ve O.A gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda pet bidon ve cam şişeler içerisinde 154 litre sahte olduğu değerlendirilen alkol ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA