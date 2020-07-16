Didim'de 15 Temmuz hain darbe girişimi 4. yılı..
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Didim'de 15 Temmuz hain darbe girişimi 4. yılı..

Aydının Didim ilçesinde 15 Temmuz hain darbe girişimin 4. yılı ile Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlerimiz için dualar edildi, darbeleri anlatan belgesel gösterimi yapılıp şehitlerin ruhuna lokma döküldü.

Didim'de 15 Temmuz hain darbe girişimi 4. yılı..
16.07.2020 00:17 | Son Güncelleme: 16.07.2020 00:20

Aydının Didim ilçesinde 15 Temmuz hain darbe girişimin 4. yılı ile Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlerimiz için dualar edildi, darbeleri anlatan belgesel gösterimi yapılıp şehitlerin ruhuna lokma döküldü.

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütünce yapılmak istenilen hain darbe girişiminin 4. yılı ile Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm yurtta olduğu gibi Didim'de de çeşitli etkinlerle kutlandı. Kent meydanında gerçekleşen etkinliğe İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon komutanı Çetin Gülseven, Didim belediye Başkanı Deniz Atabay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Emin Çıplak, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç, İlçe Jandarma Komutan vekili Ali Uçar, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından İlçe müftülüğü personelince şehitlerimiz için Kuran-ı kerim okundu. Ardından İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Susam tarafından dua edildi.

"Dünyada eşine az rastlanır bir direnişe şahit olmanın gururunu yeniden yaşıyoruz"

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz gerçekleştirdi. Konuşmasına şehitlerimizi rahmetle anarak başlayan Kaymakam Mehmet Türköz, "Bugün milletimizin bu demokrasi zaferini kutlamak, bütün mukaddes değerleri uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha yad etmek ve kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugün bir taraftan 251 vatandaşımızı bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken diğer taraftan da dünyada eşine az rastlanır bir direnişe şahit olmanın gururunu yeniden yaşıyoruz. Hüzün ve gururun aynı anda yaşandığı bugünde tekrar ifade etmemiz gerekir ki hiçbir zafer altın tepside sunulmaz. Tarihimiz boyunca kazandığımız her zaferin arkasında bir fedakarlık vardır. Kurtuluş Savaşımızda evladını koruyan örtüyü, ıslanıp bozulmasın diye top mermisinin üzerine örten, ağır kış şartlarında evladı ile birlikte donarak şehit olan Şerife Bacı'nın fedakarlığı Asil Türk Milletinin kanına işlemiş; aynı cesaret ve özveri örneği 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine karşı da gösterilmiştir. FETÖ'nün ölüm kusan silahları karşısında milletimiz canından, kimi zaman canından daha çok değer verdiği evlatlarından vazgeçmiş ancak vatanına namahrem elinin değmesini müsaade etmemiştir. Yüreklerinin tam ortasına dayanan namlulara imanıyla karşı çıkmıştır. Fethullahçı terör örgütü tarafından yapılan hain darbe girişimi karşısında halkımız sokaklara, meydanlara inerek, havalimanlarını doldurarak namluların, tankların, helikopterlerin, uçakların karşısına dikilerek bu talihsiz ve menfur girişimi engellemiştir" dedi.

Türköz'ün konuşmasının ardından Türkiye'deki darbelerin tarihi ve geçmişi ile 15 Temmuz darbe girişiminin anlatıldığı belgesel izlettirildi.

Etkinlik kapsamında Didim Belediyesi ikram aracından vatandaşlara çorba ve çay ikram edilirken, kurulan hayır çadırlarında ise vatandaşlara lokma hayrında bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 3. Sayfa
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit...
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı Güncel
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi 'felç edecek' yaptırım çağrısı Ekonomi
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi Güncel
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 3. Sayfa
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu
Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere 'destek' nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı
ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Türkiye'de ilk kez 200 İHA ile '15 Temmuz temalı ışık gösterisi' gerçekleştirildi
Türkiye'de ilk kez 200 İHA ile "15 Temmuz temalı ışık gösterisi" gerçekleştirildi
15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümünde tüm camilerden selalar okundu
15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümünde tüm camilerden selalar okundu
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adlarını okurken gözyaşlarına hakim olamadı
Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adlarını okurken gözyaşlarına hakim olamadı
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Hulusi Akar Fatih Sultan Hüseyin Filiz Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Hande Yener Aybüke Pusat Selçuk Yöntem
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Fırat Aydınus Sofiane Feghouli
Daha Fazla Darbe Şehit Asker Survivor
Şu an buradasınız: Didim'de 15 Temmuz hain darbe girişimi 4. yılı.. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 00:21:36. #1.14#
title