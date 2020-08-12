Didim'de 1204 şişe etil alkol ele geçirildi Aydın'ın Didim ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 1204 şişe etil alkol ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 1204 şişe etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği Ekiplerince yapılan çalışmalarda,Çamlık Mahallesinde bulunan tekel bayi de Didim Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü personeliyle yapılan denetim ve aramalarda satışı yasak olan 1 litrelik toplam 1204 şişe etil alkol ele geçirildi. İş yeri sahibi A.T isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA