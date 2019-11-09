Didim'de 111 düzensiz göçmen yakalandı

09.11.2019 13:10 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:10

Aydın'ın Didim ilçesinde yasadışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 111 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim Tekağaç Burnu açıklarında 3 ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik botlar durdurularak içerisindeki 58 Suriye, 36 Somali, 9 Filistin, 4 Güney Afrika, 1 Etiyopya, 1 Yemen, 1 Irak ve 1 Mısır uyruklu olmak üzere 28 i çocuk toplam 111 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İHA