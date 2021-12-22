Didim'de 102 litre sahte alkol ele geçirildi - Haberler
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Didim'de 102 litre sahte alkol ele geçirildi

Didim'de 102 litre sahte alkol ele geçirildi
AA / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Didim ilçesinde 102 litre sahte alkol ele geçirildi.

DİDİM, AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde 102 litre sahte alkol ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Mersindere Mahallesi'ndeki bir eve operasyon yaptı.

İkametteki aramada 102 litre sahte içki bulundu.

Gözaltına alınan M.H.A, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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AA / Ferdi Uzun - Son Dakika Haberleri

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